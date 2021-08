Aspettando l'incontro in programma nel fine settimana con la Juventus perDal, infatti, è arrivato, conosciuto più semplicemente come Matheus Enrique. Il centrocampista classe '97 prenderà in mano la mediana del Sassuolo, che ha chiuso l'operazione con un prestito annuale con obbligo di riscatto. Ecco il comunicato ufficiale del club neroverde, che col Gremio ha completato anche l'operazione Tressoldi:"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di calciomercato:DE SOUZA Matheus Henrique (classe ’97, centrocampista): acquisito a titolo di prestito annuale con obbligo di acquisto dal Grêmio FBPA.TRESSOLDI NETTO Ruan (classe ’99, difensore): acquisito a titolo definitivo dal Grêmio FBPA. Il calciatore rimarrà in prestito al Grêmio fino 31/12/2021".