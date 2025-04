Il Sassuolo torna in Serie A: tra i protagonisti un prestito dalla Juventus

Getty Images

Dopo una stagione di alto livello, il Sassuolo può ufficialmente festeggiare il ritorno in Serie A. La promozione è diventata aritmetica grazie al pareggio del Mantova contro lo Spezia, che ha permesso alla squadra allenata da Fabio Grosso di conquistare l’obiettivo con alcune giornate di anticipo. Un risultato che premia il lavoro di un gruppo solido e ben organizzato, capace di reagire con determinazione alla retrocessione dello scorso anno.Il Sassuolo ha dominato per lunghi tratti la stagione, mantenendo un rendimento costante e imponendosi come una delle squadre più convincenti del campionato. Fabio Grosso, subentrato in estate per dare una nuova identità alla squadra, ha saputo costruire una formazione equilibrata e competitiva, in grado di imporsi sia per qualità tecnica che per organizzazione tattica.

Tra i protagonisti di questa cavalcata spicca il difensore Muharemovic, prodotto del settore giovanile della Juventus. Il centrale bosniaco ha disputato una stagione eccellente, guadagnandosi fiducia e minuti fondamentali. Solido in fase difensiva e preciso nelle uscite palla al piede, Muharemovic rappresenta una delle sorprese più piacevoli di questa annata neroverde.Il Sassuolo, dunque, torna subito nella massima serie, pronto a recitare ancora un ruolo da protagonista.