Nella giornata in cui ha preso il giovane attaccante Luca Moro, il Sassuolo ha provato anche ad affondare il colpo per Lorenzo Lucca, altro attaccante molto interessante in prospettiva e di proprietà del Pisa, accostato anche alla Juventus. Ai microfoni di Sky Sport, il dg del club neroverde Giovanni Carnevali ha parlato di questa trattativa: "Non credo che riusciremo a chiudere per lui, perché l’interesse che abbiamo avuto era per Moro in primis e poi abbiamo già preso altri giocatori. Non credo che possa arrivare Lucca, soprattutto in questo mercato, magari più avanti".