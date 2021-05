3









Manuel Locatelli non è convinto di trasferirsi allo Shakhtar Donetsk. È ciò che racconta Calciomercato.com, che spiega come la ricca proposta inoltrata dal club ucraino non ha rapito il cuore del centrocampista del Sassuolo, nonostante la possibilità di proseguire il rapporto lavorativo con Roberto De Zerbi, che sbarcherà sulla panchina dello Shakhtar. 35 milioni di euro cash ai neroverdi per il cartellino, oltre 3 milioni netti a stagione per cinque anni a Locatelli, che però è orientato a respingere le avance. Mossa che mantiene in carreggiata la Juventus, ma che al contempo alza l’asticella dell’operazione.



LA JUVE SPINGE, IL SASSUOLO… - Ormai è noto, l’ex Milan è tra gli obiettivi principali sulla lista della dirigenza bianconera, come lo era la scorsa estate, salvo poi infrangersi contro il muro di 40 milioni di euro eretto dall’ad Carnevali, che ha intrapreso nuovi contatti con la Juve prima della Coppa Italia, nonostante le smentite. Attualmente, le condizioni economiche dell’operazione non sono cambiate: si parla sempre di 40 milioni di euro come ammontare complessivo, cifra che però può essere abbassata con l’inserimento di uno o due giocatori da valutare 20 milioni con Fagioli in pole, senza dimenticare Frabotta. L’interesse del club emiliano è quello di tenere viva la pista Shakhtar, in modo tale da spingere la Juve ad alzare la posta in gioco, o almeno avvicinarsi all’offerta sopracitata, sia al Sassuolo che al classe 1998. La Juve continua a corteggiare Locatelli, accostato anche a top club assoluti come Barcellona e Manchester City.