Il Sassuolo non vuole cedereNonostante la presenza in rosa di due attaccanti di alto livello come Caputo e Raspadori, l'allenatore dei neroverdi Dionisi ha chiesto alla società di non cedere l'attaccante ex Genoa. Il classe 1999, seguito da vicino dalla Juventus nella scorsa stagione e sondato dai bianconeri in questi giorni dopo la cessione di Ronaldo, era molto vicino al Cagliari, ma secondo quanto riportato da Sky Sport si giocherà le sue carte al Sassuolo. Il club sardo come sostituto dovrebbe aver scelto Satriano dell'Inter.