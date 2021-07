Il Sassuolo si sta muovendo in anticipo in caso di cessione di. Il club neroverde, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha messo nel mirino, per cui avrebbe già avviato una trattativa con il Liverpool.Il centrocampista serbo classe 1996, nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Porto: terminato il prestito, è attualmente aggregato alla prima squadra del Liverpool per il ritiro pre-campionato. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il passaggio di Locatelli alla Juventus, e il Sassuolo non vuole farsi trovare impreparato.