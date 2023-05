La sentenza della Corte federale d'Appello arrivata intorno alle ore 20 di ieri segna un momento cruciale nella partita giudiziaria che ormai va avanti nei confronti della Juve da oltre un anno. Un "match" però che non è ancora finito, anzi.Un fronte, scrive Tuttosport, destinato a incidere, all’occorrenza, sulla stagione in corso.Nonostante infatti la penalizzazione di 10 punti e la successiva sconfitta con l'Empoli abbiano reso quasi impossibile il raggiungimento della Champions League e complicato qualsiasi qualificazione alle coppe europee,Il Tribunale Federale Nazionale, infatti, ha fissato per il prossimo 15 giugno, dunque entro la scadenza del 30 giugno, che segna la chiusura della stagione sportiva, l'udienza sul secondo filone in cui è coinvolta la Juve.er affossare definitivamente i bianconeri. Anche perché quando arriverà la nuova sentenza, il campionato sarà finito e quindi la Procura potrebbe agire consapevole di quanti punti ancora servirebbero per escludere la Juve da qualsiasi coppa europea.Il condizionale però, come riporta ts, è d’obbligo, "perché non si può certo escludere che, nel frattempoA maggior ragione dal momento che, un accordo, la Juventus e la Procura Federale già l’avevano trovato prima del deferimento di Chiné." La Procura Generale del Coni aveva di fatto bloccato qualsiasi accordo a causa del vizio della recidiva sull'articolo 4, ovvero quello della "slealtà sportiva"; un ostacolo però tutt'altro che insormontabile.