"Il tuo è stato il primo sguardo che ho voluto incrociare nello spogliatoio il primo giorno. I tuoi occhi raccontano cosa vuol dire indossare questa maglia. L'onore, la responsabilità, la magia e quanto sia difficile farne a meno. Credo che in questi mesi tu abbia voluto lasciarci qualcosa. Mezza stagione è troppo poco, ma abbastanza per essere grato del tempo che abbiamo passato assieme. Io sono pronto a lottare, e se servirà anche con la testa fasciata! Grazie di tutto Capitano". Così Dusan Vlahovic ha voluto celebrare e salutare Giorgio Chiellini nel giorno del suo addio - sul campo - alla Juve. Parole forti e cariche di sentimento, che hanno fatto impazzire i tifosi, soprattutto per quel "anche con la testa fasciata", simbolo del vero Giorgio Chiellini... il lottatore.