In occasione della festa di ieri sera per il nono scudetto consecutivo, i giocatori della Juventus hanno celebrato sui social questo campionato ognuno a proprio modo. Molti hanno usato lo strumento delle storie di Instagram, per ritrarsi insieme al trofeo della Serie A: chi da solo, come Bernardeschi e Bentancur, chi in compagnia dei compagni di nazionale, come Rabiot e Matuidi (quest'ultimo ha pure fatto un video con tanto di sottofondo musicale per mettere in mostra i suoi 23 trofei, Coppa del Mondo compresa), o di reparto da una vita, come Bonucci, Buffon e Chiellini, oppure di reparto da meno tempo, come Ronaldo con Dybala, Higuain e Douglas Costa. Ma c'è anche chi ha fatto un post e chi ha twittato...

ARRIVEDERCI SERIE A - Fa particolarmente effetto il saluto di Miralem Pjanic alla Juventus, che scrive "Solo pensarlo mi mette i brividi, ma questa sera finisce la mia esperienza in Serie A con la Juve. Ma per i saluti voglio aspettare il 23 agosto...". Sì, il bosniaco ha ancora una Champions League per salutare i colori bianconeri nel miglior modo possibile.

