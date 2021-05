Non poteva di certo mancare lui. Carlosi è unito al coro social di saluti a Gianluigi, questo il suo messaggio: "Diventare uno dei portieri della Juventus, la mia squadra del cuore, è un sogno che coltivo fin da quando ero solo un bambino delle giovanili. Aver avuto la possibilità di condividere questo sogno con il portiere più grande della storia del calcio non ha prezzo. Grazie Gigi per questi anni meravigliosi passati insieme, per tutto quello che hai fatto per me, per la Juventus e per il mondo dello sport. Ti auguro di toglierti ancora tante soddisfazioni come sportivo e come uomo. Un grosso abbraccio, Carlo."