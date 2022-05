Quella di ieri è stata una serata nera per la Juve, sia per la sconfitta nella finale di Coppa Italia, ma anche per aver appreso ufficialmente dell'addio in bianconero da parte di Giorgio. Il numero 3 della Vecchia Signora e della Nazionale ha infatti annunciato al termine del match che le prossime saranno le ultime 2 in maglia zebrata, dopodichè le strade si divideranno, almeno sul campo. Tantissimi sono stati i messaggi di stima e di affetto recapitati all'ex difensore della Fiorentina e tra questi e non potevano mancare quelli di un'altra leggenda di questo club, Alessandro. Di seguito, il messaggio postato su Instagram da Pinturicchio.. Per 17 lunghi anni. Ti ho visto arrivare ragazzo, e conquistarti tutto con umiltà e lavoro.Da juventino e da compagno di squadra, dalla serie B allo Scudetto, grazie Giorgio!'.