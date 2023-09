Il saluto di Leonardoai tifosi della"Sono Leonardo Bonuccie da 19 anni faccio il calciatore professionistaIn questo lungo tempo di impegno e dedizione,so di essere stato una persona divisivaè per questo che tutto l’amore che ho ricevutosi è sempre mescolato a molto altroSchiaffi e carezzeOggi, fedele a me stesso,vi guardo negli occhitifosi e giudiciperché una storia così merita rispettoÈ un tempo di saluti soffertiquello per decidere, a malincuore,che si è arrivati davvero, in fondoGrazie a Voiper la forza degli abbraccima anche per tutte le criticheche mi hanno fatto capirechi dovevo imparare ad essereQuello che abbiamo raggiunto insiemeIl tempo lo ha dettonon è stato facile da costruiree non lo sarà da ripeterema il cuore è capace di grande memorialo sapete beneOggi, tifosi, Bianconeri,si chiude il capitolo più grande della mia vitaSognavo un giusto finalela possibilità di chiuderlo con Voiquesto purtroppo non accadràma il tempo, ancora una voltaci sarà amico, ne sono certoNel domani, che adesso è già quisarò sempre iolo stesso Leonardolo stesso Bonucci".