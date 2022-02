"Ringrazio Bentancur e Kulusevski per quanto dato alla Juve e per la disponibilità che hanno dato in diversi anni e in questi mesi, auguro loro il meglio". Massimiliano Allegri saluta così i due giocatori ceduti dalla Juventus durante la sessione invernale di mercato. L'allenatore bianconero, in conferenza stampa, ha poi aggiunto: "Kulusevski? Ha fatto buone partite, poi ci sono valutazioni e offerte di mercato. Altrimenti si tengono tutti, e non possiamo. Non si parla di un giocatore che è bravo o scarso, chi è passato da qui è bravo, la differenza sta nel fare delle scelte. Anche a livello economico, l'uscita di Bentancur e Kulusevski sono stati dispiaceri, anche a livello economico sono state scelte ottimali".