Se l'anno scorso l'addio di Giorgio Chiellini e di Paulo Dybala avevano lasciato un grande vuoto nei tifosi della Juve, adesso, il saluto più "doloroso" e sentito è quello peo. A confermare ciò anche il comunicato della Juventus e dello stesso giocatore, che si sono salutati con un lungo messaggio ricordando i momenti più significativi dell'avventura a Torino.E anche i tifosi, non avendo potuto dirgli addio allo stadio come si sarebbe meritato un giocatore così importante e che ha fatto la storia del club in questi anni, hanno ricordato sui social il classe 1988.