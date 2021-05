Quando si è parlato di SuperLega si è anche parlato di ipotesi di salary cap e sistema "all'americana". Queste le parole del procuratore sportivo Jean-Christophe Cataliotti a Calciomercato.com: "Il sistema del salary cap, nella versione americana (a tutti i calciatori deve essere corrisposto uno stipendio che non può superare una certa soglia, mentre solo a tre della rosa può essere elargito uno stipendio senza limiti economici), non penso possa essere applicato al campionato italiano né ad altri campionati europei di prima fascia. Si verrebbe a creare un malcontento tra i calciatori esclusi dalla lista dei 3 più pagati e i club più blasonati perderebbero il loro appeal soprattutto a livello internazionale per i calciatori stessi. Si potrebbe immaginare un salary cap meglio regolamentato, ma pur sempre di difficile applicazione in Italia. Quanto alle commissioni dei procuratori, già in varie occasioni abbiamo scritto che la FIFA è in procinto di fissare un tetto massimo alle commissioni, il 5 % sugli stipendi dei calciatori e il 10% sulle transazioni."