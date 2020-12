2









De Ligt-Bonucci. Ieri, oggi e domani. Copia e incolla, dalla Dinamo Kiev al derby col Torino, dal Camp Nou a Genova quando domenica la Juventus affronterà la squadra di Maran. Non ha altra scelta lì dietro Andrea Pirlo, che deve chiedere ai soli due centrali di ruolo rimasti a disposizione un ulteriore sforzo per la prossima partita di campionato.



DE LIGT - Nessun problema per l'olandese, che sta bene e ha recuperato in pieno dall'operazione alla spalla. L'ex Ajax è rientrato in campo il 21 novembre contro il Cagliari e non sente il peso di giocare quattro partite di fila in pochi giorni. Anzi, ha voglia di giocare per recuperare tutto il tempo perso.



BONUCCI - Discorso diverso per il compagno di reparto, decisamente mente più affaticato dell'olandese e avrebbe bisogno di rifiatare dopo questo tour de force che a 33 anni si inizia a far sentire. I primi segnali sono arrivati tre settimane fa quando è stato costretto a dare forfait con il Cagliari per un problema muscolare. Domenica dovrà stringere i denti e poi, forse, riuscirà a tirare un po' il fiato. DEMIRAL - Dalla prossima settimana infatti, come riporta Tuttosport, sono attesi i rientri in gruppo di Chiellini e Demiral. Il turco effettuerà un controllo medico nei prossimi giorni per valutare la lesione muscolare alla coscia destra subita la settimana scorsa contro la Dinamo Kiev al rientro da un altro infortunio. La priorità è quella di evitare ricadute come già successo, se il risultato degli esami sarà positivo Demiral potrebbe rientrare tra i convocati già per la gara di Parma il 19 dicembre. Pirlo non vuole correre nessun tipo di rischio e lo gestirà con cautela.



CHIELLINI - Piano piano anche Giorgio Chiellini sta recuperando dal suo infortunio: l'ipotesi è quella di rivederlo per la gara di mercoledì prossimo contro l'Atalanta. Ma se per Demiral ci vuole cautela massima, ancora di più ne servirà per Chiellini, che a 36 anni e dopo la rottura del crociato dell'anno scorso, è alle prese con i continui problemi muscolari che gli stanno facendo fare su e giù con l'infermeria. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che l'ha messo ko prima della gara di Champions con la Dinamo Kiev. Solo 4 presenze stagionali finora per il capitano bianconero, sempre vicino alla squadra da leader vero anche se infortunato. In campo ci pensa Bonucci a vestire la fascia al braccio, Leo stringe i denti e domenica sarà ancora in campo vicino a De Ligt.