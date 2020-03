Maurizio Sarri ha scelto, a gennaio: sacrificare Emre Can per trattenere Aaron Ramsey. Il centrocampista tedesco non è mai entrato nei piani dell'allenatore che già nella prima parte di stagione l'aveva escluso dalla lista Champions e anche in campionato lo utilizzava poco e niente. Altro discorso per Ramsey, che, secondo Tuttosport, Sarri ha voluto tenere in bianconero per le sue caratteristiche che si avvicinano più al gioco del tecnico. E nel nuovo ruolo di mezz'ala sembra essersi adattato alla perfezione, per maggiori informazioni chiedere all'Inter.