La Juventus potrebbe aggiungere un nuovo nome alla lista dei figli d'arte., figlio del leggendario, sta attirando sempre più l'attenzione degli osservatori bianconeri. Dopo essere stato seguito da vicino nel settore giovanile del PSG, ha ora attirato definitivamente l'interesse dei responsabili del mercato della Juve.Grazie alla svolta avvenuta sotto la guida di Paulo Fonseca, Weah si è rivelato un esterno difensivo capace di giocare su entrambe le fasce: un nuovo ruolo che forse inizialmente non era gradito al giocatore, ma a cui si sta adattando partita dopo partita. Ciò che rende Weah ancora più interessante è la sua versatilità, in grado di agire sia sulla fascia destra che su quella sinistra. La sua evoluzione in qualcosa di diverso dal talentuoso attaccante, ma un po' leggero sotto porta, gli ha fatto conquistare una posizione stabile sia in Ligue 1 che nella nazionale degli Stati Uniti.La situazione attuale? Già avvenuti contatti esplorativi con l'entourage del giocatore, ma la concorrenza è agguerrita, soprattutto in Italia, dove il Milan ha mosso passi concreti. Il contratto di Weah scade nell'estate del 2024, il che rende il suo profilo particolarmente interessante e sfruttabile nella prossima finestra di mercato. Il Lille sembra pronto a monetizzare l'investimento di circa 10 milioni fatto nel 2019, mentre il giocatore è determinato a provare una nuova esperienza. Quanto alla Juve, sta osservando attentamente Weah, aspettando il momento più opportuno per valutare se e quando effettuare la mossa.