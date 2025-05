Il ruolo ibrido di McKennie: come cambia il modulo della Juventus contro la Lazio

, salvo colpi di scena dell'ultim'ora, sarà ancora una volta la partita di, infatti, sembra fermamente intenzionato di rinnovare la fiducia al centrocampista texano schierandolo dal primo minuto anche contro i biancocelesti all'Olimpico.Nel computo del 3-4-2-1 tracciato dal tecnico croato, infatti, l'americano della Juve agirà ancora una volta a ridosso della trequarti campo, spartendosi quella determinata fetta di campo con Nico Gonzalez, a supporto dell'unica punta che, ancora una volta, sarà Randal Kolo Muani.

Come cambia la Juve con McKennie

La collocazione di McKennie, però, può rappresentare una variabile molto importante all'interno dello scacchiere zebrato. Una posizione, la sua, che potrebbe rendere la Juve decisamente più camaleontica in terra capitolina contro la formazione di Marco Baroni che le fa compagnia - insieme alla Roma - a quota 63 punti.Il ruolo di McKennie contro la Lazio, infatti, rischia di rappresentare un vero e proprio punto focale all'interno della formazione bianconera. La collocazione tattica di Weston, infatti, sarà piuttosto ibrida. L'ex Schalke e Leeds agirà da trequartista nel 3-4-2-1, ma in fase di non possesso l'americano traslerà sulla linea di centrocampo permettendo alla Juve di switchare sulle note del 3-5-2, come già accaduto nell'ultima uscita contro il Bologna. Una mossa soluzione che infonde maggiore equilibrio allo schieramento juventino. Componente necessaria per provare ad uscire da Roma con un risultato positivo.