Adrien Rabiot si presenta alla Juventus e racconta anche una parte di se stesso, tra ruolo e concorrenza: "La mia posizione preferita, penso lo sappiate, è di interno sinistro sicuramente. Ho sempre giocato a tre, ma posso anche giocare a due e ho giocato parecchie volte in quella posizione. Sono disponibile e mi adatto, però quella è la mia posizione preferita"



MATUIDI - "Blaise è stato mio compagno per tanti anni, ci intendiamo alla perfezione. Certo io sono nuovo qui, so che ci sono tanti giocatori, anche tanti nel mio ruolo. E' normale, va bene, la concorrenza con Blaise o qualcun altro non cambia nulla, non cambia soprattutto l'affetto e l'ammirazione che provo per lui"