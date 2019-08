Dybala all'Inter? C'è da preoccuparsi, un po' di più rispetto agli ultimi giorni. Tra le commissioni agognate (e mai ottenute) che hanno chiuso alla cessione in Premier League, resta il nodo legato ai diritti d'immagine che dà sconforto a qualsiasi acquirente si affacci sulla situazione Dybala. 15 milioni, netti, che United e Tottenham non hanno voluto pagare. In attesa degli ultimi gradi di giudizio nella causa tra Paulo e Triulzi, ex agente con cui è in causa proprio per le percentuali derivanti dalla sua immagine, Dybala è praticamente bloccato dai suoi stessi diritti. Perché no, non c'è solo la volontà di rimanere aTorino.



ADESSO - La Juve spera che si possa riaprire la trattativa con il Paris Saint Germain. C'è anche il Bayern Monaco, ma è sullo sfondo. Occhio però all'Inter: Paratici e Agnelli non vorrebbero scendere a compromessi (e accordi) con i nerazzurri, neanche in cambio di Mauro Icardi. Però qui un ruolo importante lo gioca anche Triulzi, molto vicino a Marotta. Paulo non ha ancora accettato l'Inter, ma con la Juve qualcosa si è indubbiamente rotto. E la vendetta potrebbe essere più semplice del previsto.