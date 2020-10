5









Paulo Dybala si è lamentato, Paulo Dybala non rinnova. Paulo Dybala, torna in campo, Paulo Dybala sorride con gli altri sudamericani. Il numero 10 argentino è stato il caso per eccellenza della Juventus questa settimana, parzialmente rientrato col ritorno (a gara in corso) contro la Dinamo Kiev in Champions League. È chiaro per tutti, in primis a mister Pirlo, che Dybala deve giocare. E l'avrebbe fatto anche a Crotone, senza l'imprevedibile espulsione di Chiesa. Ma il futuro caso semmai sarà: in che posizione? A fare il punto è Calciomercato.com, partendo da due punti fermi: il 3-4-1-2 e Chiesa solo esterno.



SECONDA PUNTA: 3 SCENARI - Come a Kiev quando è subentrato nella ripresa, può agire al fianco di Alvaro Morata: lui svaria e lo spagnolo attacca la profondità. Quando però tornerà Cristiano Ronaldo, ecco ricomporsi il tandem stellare già visto anche con Sarri: un concentrato tecnico di livello superiore. Altrimenti c'è la suggestione "leggera": in coppia con Dejan Kulusevski, che può agire in qualunque zolla della trequarti offensiva.



TREQUARTISTA: 2 SCENARI - Sennò ecco pronta la posizione da rifinitore, dove Pirlo lo vede bene in alternativa alle mansioni di puro attacco. Ad agire alle spalle della coppia Ronaldo-Morata oppure della Ronaldo-Kulusevski. Di assi tra le mani Pirlo ne ha tanti, con la Joya fa il... full in una mano!