Come racconta il Corriere dello Sport, in difesa toccherà a Gleisonagire ai lati di Leandro Bonucci, con Mattia Perin titolare a meno che Szczesny non dovesse essere recuperato senza il minimo rischio di ricaduta. Questa la squadra provata e riprovata ieri alla Continassa, secondo quel sistema di gioco double face che può veder la Juve impostare seguendo un 3-5-2 piuttosto classico, tornando al 4-4-2 in fase di non possesso con Cuadrado sulla linea dei difensori e McKennie chiamato ad allargarsi come da copione.