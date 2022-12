Inizia la nuova era. E la nuova Juventus. Da martedì 6 dicembre, la squadra bianconera riprende il lavoro alla Continassa, alle dipendenze di Massimiliano, sempre più responsabilizzato dalla proprietà, nonostante l'assenza dell'amico ed ex presidente Andrea. Insomma: cambia tanto. Ma non cambia la proprietà. E soprattutto, non cambiano i giocatori: gli stessi dai quali il club riparte, ai quali per certi versi s'aggrappa per superare la tempesta.- E nella tempesta sarà fondamentale l'apporto del timoniere, perché il rischio di naufragare in campo è già stato scongiurato, ma nessuno vuole tornare a vivere la Juventus di inizio stagione, della primissima parte. Qui ci si gioca tanto, tutti.Bene: è una prova d'esame e il primo test partirà tra poco meno di 30 giorni. Il 2022 è pronto a diventare un ricordo, il gruppo squadra è l'unica certezza della Juventus del 2023. Dal primo pomeriggio di martedì 6 dicembre, al via la nuova era. La nuova Juventus.