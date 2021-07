Il quotidiano spagnolo Marca ha fatto il punto sul futuro di, parlando anche del ruolo della Juventus: dalla Spagna spiegano che tra i bianconeri e l'Atletico Madrid non c'è nessuna trattativa per il centrocampista, anzi: ai Colchoneros non è arrivata nessuna offerta né dalla Juve, né da nessun altro club. Il giocatore ha un contratto fino al 2026 con una clausola rescissoria inavvicinabile da 150 milioni di euro. E se la Juve lo vuole, dovrà trattare.