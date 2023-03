La Procura della Figc ha aperto ufficialmente un'inchiesta sullo scontro avvenuto in campo fra l'allenatore della Roma, Josée il IV uomo designato per l'incontro contro la Cremonese, Marco Serra. Dopo il confronto a bordo campo, infatti, gli arbitri della gara hanno deciso di optare per l'espulsione del manager portoghese il quale, a mezzo stampa, si è poi lamentato della gestione del quarto ufficiale paventando anche lo "spettro" di una premeditazione.La procura federale vuole ricostruire l'andamento dei fatti. Intanto, secondo la ricostruzione della Gazzetta, Mourinho avrebbe chiesto spiegazioni a Serra dopo un contatto in campo fra Tsadjout e Kumbulla con Serra che sembrerebbe aver risposto a Mou “Fatti i ca... tuoi”. Da lì la reazione furiosa dell'allenatore e l'ennesimo attacco di Serra dopo il rosso con la frase: “Ti prendono tutti per il c..., vai a casa”. Poi, in conferenza, Mourinho ha attaccato: "Serra è un bugiardo. Volete sapere che cosa è successo? Un normalissimo episodio, come ne succedono altri 50 in partita e dove di solito il quarto uomo dice a un allenatore di stare tranquillo, di sedersi. Io sono emozionale (emotivo, ndr), ma non pazzo. E se ho reagito così qualcosa di grave è successo. Valuto vie legali, Serra è di Torino e la prossima partita c'è Juve-Roma...'