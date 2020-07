Dove va Higuain? Non resterà certamente a Torino. Per il centravanti argentino, come racconta Tuttosport, però è pervenuta soltanto una richiesta finora alla Continassa: quella del River Plate, "che però non può pagare né l'ultimo anno d'ingaggio del suo contratto, né i 18 milioni che la Juventus deve ottenere per evitare minusvalenze". La chiave potrebbe essere dunque Carrascal, secondo il quotidiano. In alternativa c'è Julian Alvarez in prima linea. Il nodo ingaggio resiste, ma si può risolvere.