Un aiutino per arrivare a, può arrivare proprio da un ex juventino. I bianconeri continuano il pressing per il centrocampista del Brescia sul quale è forte l'interesse dell'Inter, ma secondo Tuttosport l'arrivo di Arturo Vidal in nerazzurro infoltirebbe il centrocampo di Conte liberando la strada a Paratici per arrivare al talento del presidente Cellino. Per Vidal l'Inter si era già mossa a gennaio senza successo, virando poi su Eriksen. Ora può riprovarci, e aiutare la Juve.