Forse usciamo dalla Juve virtuale, la Juve Matrix. “Pillola azzurra, fine della storia… Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie, e vedrai quant'è profonda la tana del bianconiglio”. O del bianconero, se preferite. Sì perché Allegri/Morpheus non vede l’ora di somministrarcela, quella stramaledetta pillola, e col ritorno imminente di Pogba e Chiesa, ci siamo quasi, non fossero capitati gli infortuni degli altri due top a guastare tutto, Bremer e Di Maria. Così ci tocca rimandare ancora una volta l’appuntamento con la realtà. Ma ci stiamo avvicinando. Obiettivo, riuscire a buttar giù quella pillola prima del 6 novembre, la data di Juve-Inter. Ecco allora come potrebbe scendere in campo la Juventus reale, se tutto dovesse filare per il verso giusto.Per ora ‘accontentiamoci’ in questa gallery di formazioni ancora parzialmente virtuali. La Juve con Pogba e Chiesa è già una bella visione.