I giocatori della Juventus continuano ad allenarsi alla Cotinassa. Anche oggi al centro sportivo hanno svolto lavoro individuale nella massima sicurezza per via del coronavirus. E' stata la giornata del ritorno di Cristiano Ronaldo dopo 72 volte dall'ultima volta. Il portoghese, sorridente, ha terminato il periodo d'isolamento che devono osservare gli stranieri rientrati dall'estero ed è tornato ad allenarsi in situazione di quasi normalità. Ecco le migliori foto dell'allenamento di oggi pubblicate dal sito della Juve.