Dal sito dellaLa Juventus ha tenuto la porta inviolata in sei partite di fila in Serie A per la prima volta da dicembre 2018, sempre sotto la gestione Massimiliano Allegri; ha vinto quattro partite interne consecutive in campionato per la prima volta da marzo 2021.La Lazio non subiva più di una rete in una trasferta di Serie A dallo scorso 16 maggio, sempre contro la Juventus.Moise Kean ha segnato quattro reti nelle sue ultime quattro presenze di Serie A, tanti gol quanti nelle precedenti 38 gare nel massimo campionato italiano; ha anche realizzato la sua prima doppietta in Serie A dall'8 marzo 2019, contro l'Udinese ed è andato a segno in due presenze di Serie A di fila per la prima volta da aprile 2019 (quattro in quell'occasione).Adrien Rabiot ha partecipato a cinque gol nelle ultime cinque presenze in Serie A: nelle precedenti 100 gare nella competizione era stato coinvolto in appena 10 gol.Federico Chiesa è stato coinvolto in una rete in Serie A per la prima volta dal 9 gennaio 2022 (assist contro la Roma), 308 giorni fa.350ª presenza per Wojciech Szczesny nei cinque maggiori campionati europei, 146 delle quali con la Juventus.