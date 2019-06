Gianluigi Buffon, ma non solo. il vento di "ritorno" che soffia in queste settimane di calciomercato ha creato un fenomeno tanto inedito quanto ormai diffuso. Come scrive La Gazzetta dello Sport, oltre a Gigi, anche Neymar sta meditando di riprendersi il posto al Barcellona e, sempre sponda bianconera, c'​è la pista Pogba sempre viva.



"C’è qualcosa di nuovo e di sorprendente, nella tendenza da usato sicuro che attraversa questo mercato del calcio, entrato nel forno dell’estate. Non c’è solo Gigi Buffon – a quanto pare – in viaggio di andata e ritorno. Ci sono altri nomi eccellenti che con dichiarazioni non comuni hanno dato sostanza ai boatos di queste ultime settimane. Buffon torna alla Juve, Pogba ci pensa (giocando di sponda col Real), Neymar vuole riprendersi il suo posto nel Barcellona. Come mai il futuro diventa una coda del passato? Cosa sta succedendo? Ognuno ha la sua storia, non ci piove: eppure c’è un filo rosso che le tiene assieme. Il tema del ritorno a casa, nel pallone che conta, riguarda anche allenatori e dirigenti. [...] Il calcio è capace di dribblare tutto e di inventarsi soluzioni apparentemente impossibili. La vicenda di Gigi Buffon lo dimostra. Il portierone è a fine percorso e il rientro di Bonucci alla Juve – un anno fa – doveva farci alzare le antenne, ma chi se l’aspettava, davvero, il suo ritorno a Torino? Okay, deve ancora succedere, al contrario del viaggio consumato da Mats Hummels, pilastro del Bayern e della Germania campione in Brasile 2014."