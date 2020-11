La Juventus Women si è spaccata in due nel mese di ottobre. No, nessuna rottura nello spogliatoio, anzi! Si sono spaccate perché il grosso della squadra è partito in giro per l'Italia e l'Europa per giocare con le rispettive nazionali (con tanto di ko delle nove azzurre contro la Danimarca della Pedersen) mentre le restanti giocatrici sono rimaste dal 21 al 30 ottobre in isolamento domiciliare a causa della positività al Covid-19 di due membri dello staff. Oggi le ragazze di coach Rita Guarino si sono ricongiunte e si sono allenate a Vinovo: