Compie oggi 28 Alvaro Morata, attaccante che quest’estate è tornato alla Juventus. Nella sua prima esperienza, Morata a Torino è stato benissimo, ha vinto e si è consacrato come uno dei migliori numeri 9 sul panorama mondiale. Nel calcio, si sa, troppo spesso non c’è spazio ai sentimentalismi: i vincoli contrattuali hanno riportato Alvaro al Real Madrid, senza però rompere quel forte legame verso i colori bianconeri che continua anche oggi che Alvaro si è spostato a Londra, sponda Chelsea, assieme alla moglie Alice, torinese e conosciuta proprio nei due anni passati in bianconero. Il palmares dello spagnolo in Italia si è arricchito di due campionati italiani, due coppe nazionali (una firmata con un gol da rapace nell’ultima apparizione in bianconero) ed una Supercoppa italiana. Non bisogna dimenticare ovviamente la rete contro il Siviglia con la quale eguaglia le 5 marcature consecutive in Champions League di Alessandro Del Piero e ovviamente il gol nella finale di Berlino. Nelle sue due stagioni alla Juventus Alvaro ha tatalizzato 93 presenze (46 al primo anno, 45 nel secondo) per un corrispettivo di 27 gol, così ripartiti: 15 nella stagione 2014/15 e 12 in quella 2015/16. Adesso Alvaro è tornare, per scrivere pagine gloriose della storia bianconera.