"Siamo noi, siamo noi. I campioni dell'Europa siamo noi!". Il coro più ascoltato di questi ultimi due giorni dopo la vittoria dell'Italia agli Europei è risuonato anche a Carrara, dove Federicoè convolato a nozze con la sua Veronica. Sì, proprio così, proprio all'esterno della chiesa, dove il giocatore della Juventus è arrivato in ritardo (costringendo la sposa a fare un secondo giro) e con tanto di mega Jeep guidata da amici.Tutto si è svolto in diretta televisiva, con tantissime persone accorse al centro storico di Carrara per omaggiare il campione d'Europa. Il prete non poteva esimersi: "Sei più emozionato oggi o quando stavi per battere il rigore in finale?", gli ha chiesto. Sorride, Bernardeschi. Di gusto. In un abito bianco e grigio che ha attirato l'attenzione di tutti e soprattutto dei social. Ecco i commenti nella gallery qui in basso. E tanti auguri...