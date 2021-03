L'ha sostenuto lo stesso allenatore giallorosso Paulo Fonseca oggi in conferenza stampa: "Difficile capire perché hanno rinviato Juventus-Napoli, noi dovremo preparare una partita col Napoli subito dopo quella in Ucraina..." (sul campo dello Shakhtar giovedì 18 e all'Olimpico contro la squadra di Gattuso domenica 21, ndr)



I tifosi della Roma oggi sui social hanno assecondato la velata polemica di Fonseca. Il concetto espresso, dal loro punto di vista, è semplice: se due club, come in questo caso Juve e Napoli, possono rinviare una partita per poter così avere un calendario meno intasato ed evitare due big match in giorni ravvicinati, allora tutti possono chiedere rinvii alla Lega Serie A secondo i propri comodi. Quindi hanno lanciato l'hashtag #RinviateRomaNapoli