Ronaldo si “conferma” alla Juve. Con un post social, ieri, il portoghese ha urlato: "Andiamo per il mio terzo scudetto". Un sigillo indiretto sulla sua permanenza alla Juve, anche per la prossima stagione. "Non che vi fossero grossi dubbi sul tema - scrive il Corriere dello Sport - visto che ha un contratto fino al 2022 e non si sono mai registrati segnali di insoddisfazione o di addio. Però la sua voglia di scudetto è comunque significativa e allungare l’orizzonte già alla prossima stagione certifica che Cris crede fortemente nel progetto e che si trova a suo agio a Torino". Nessun dubbio sul futuro, perché toccherà a lui guidare ancora i sogni bianconeri, con il Lione e poi a Lisbona.