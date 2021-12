Nonostante i propositi di chiudere la telenovela prima di Natale, il traguardo non è arrivato e tutto slitterà al 2022. Con qualche "se" in più... sul futuro e sui rapporti. E, scrive il Corriere dello Sport, si spiegherebbero così, allora, le parole dell’amministratore delegato juventino, Maurizio Arrivabene, prima della gara con il Cagliari, parlando del futuro di Dybala e De Ligt.- Sarebbe una grossa sorpresa. Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, infatti, la Juve e Dybala hanno raggiunto un'intesa di massima sul rinnovo e su quell'ingaggio da 10 milioni bonus compresi di cui si è tanto parlato. Come scrive il Corriere, "l’ultimo nodo rimasto da risolvere, almeno sulla carta, è puramente burocratico e riguarda proprio Antùn, che deve ottenere lo status di agente e per questo deve completare l’intero iter. Per questo si è scalati al 2022, tanto che il rappresentante di Dybala è atteso nuovamente a Torino a inizio gennaio per la firma". Oppure...