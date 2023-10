Federico Gatti ha rinnovato, mancava solo l'annuncio ed è arrivato anche quello. Tutto confermato, ufficiale la nuova scadenza, ora fissata al 30 giugno 2028. E pure l'ingaggio non dovrebbe riservare sorprese, con il difensore centrale bianconero che ora percepirà uno stipendio da circa 1,5 milioni netti. D'altronde rispetto al momento in cui era stato completato il trasferimento dal Frosinone alla Juve, Gatti si è saputo conquistare centimetro dopo centimetro uno status da titolare, pur di consolidarlo ha rinunciato pure ad ascoltare le avances della Premier League e dell'Everton in particolare. Un rinnovo nell'aria, che è quindi arrivato. Rappresentando quasi un'eccezione nell'ampio panorama dei rinnovi di contratto in programma alla Continassa: non prolunga per spalmare o abbattere i costi, ma un nuovo contratto che è promozione e premio. Comunque solo il primo, in questa fase, di una lunga serie di rinnovi che si stanno programmando, diversi e uguali tra di loro.Scoprili in gallery