Per un centrocampo che dovrà essere rinforzato e un attacco ricco di interrogativi, la difesa della Juventus rappresenta una certezza. Il ds Cherubini dovrà sciogliere diversi nodi che caratterizzano la rosa bianconera, ma per la retroguardia può tirare un sospiro di sollievo perché ripartirà dai soliti protagonisti ultra-conosciuti.



LE CONFERME - Le certezze saranno Bonucci, Chiellini e De Ligt. Per il capitano, il cui futuro ha subito un’accelerata con il ritorno di Allegri in panchina, il rinnovo di contratto per un’altra stagione dovrebbe arrivare dopo l’Europeo. Invece, per quanto riguarda il gigante olandese, la Juve ha respinto un tentativo del Barcellona. Il pacchetto di prima fascia, dunque, verrà confermato in blocco.



MERCATO IN USCITA - A completamento del reparto ci sarebbero Rugani (rientrato dal prestito con il Cagliari), Demiral e Dragusin anche se, come riporta Calciomercato.com, uno degli ultimi due potrebbe essere ceduto, in modo tale da registrare una plusvalenza che farebbe respirare le casse bianconere. Il turco piace da tempo in Inghilterra, dove l’Everton ha mostrato più di una volta segnali di gradimento. Il casse 2002 rumeno, invece, è stato sondato da Genoa, Empoli e Cagliari mentre il Crystal Palace lo avrebbe richiesto prima del rinnovo del contratto fino al 2025, firmato ad aprile.