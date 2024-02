Le parole di Lucaa Sky Sport:"Aspetterei la fine della stagione, è indispensabile valutare un allenatore come Allegri anche dai risultati. Vale per tutti ma per lui in particolare, se vince la Coppa Italia e chiude al 2° posto per me è impossibile non confermarlo. Rinnovo? È un falso problema, se un allenatore si è preso carico di un percorso di 4 anni quello deve fare. Se la società non si sente forte allora l’allenatore ha bisogno di sentirsi forte con 2-3 anni di contratto ma se la società è forte…".