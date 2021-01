"Lascerei due dita, una per la Libertadores e l’altra per la Champions League. Vorrei averne vinta una con Cruzeiro o Corinthians e l’altra con Inter o Real Madrid".



Queste le parole a Globo Esporte di Ronaldo, l'ex bomber brasiliano detto "Il Fenomeno" (e che tuttora alcuni identificano come "Ronaldo quello vero" per distinguerlo dal Cristiano fuoriclasse della Juventus). Ronaldo fu rivale della Juve tra fine anni Novanta e inizio Duemila con la maglia nerazzurra: con l'Inter vinse una Coppa Uefa e non riuscì a conquistare neppure lo scudetto.