L'ex centrocampista della Juve, Felipe Melo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, in cui ha svelato un aneddoto interessante.'A livello calcistico, penso forse alla Juve: avrei potuto giocarmi meglio quella chance, ma è andata così. Sono felice di come siano andate le cose e lo sono della mia vita: ogni giorno provo a migliorare come padre, marito, amico e anche come calciatore'.