Giorgioha parlato in un'intervista a Prime Video, raccontandosi all'amico Marchisio. Tanti i temi toccati ( QUI completa ), tra cui anche un passaggio sulla finale di Champions di Berlino: "Anche le partite saltate, quella che mi viene in mente è la finale di Champions del 2015, è chiaro che mi piacerebbe rigiocarla. Preferisco perdere ma giocare, piuttosto che stare fuori: tra l'altro quello è stato l'unico anno in cui non mi sono infortunato (ride, ndr.). Ero arrivato stanco, era stato l'unico anno senza infortuni e vuol dire che avevo giocato di più. Mi rendevo conto che riuscivo a fare la partita ma recuperavo con fatica. Avevo voluto saltare l'ultima partita prima della finale proprio per arrivarci meglio, poi purtroppo non sono riuscito a giocarla".