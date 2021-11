Due minuti rocamboleschi, li abbiamo definiti nella nostra moviola. Sono quelli situati poco dopo il decimo minuto del secondo tempo di Juventus-Zenit, che hanno permesso ai bianconeri di riportarsi avanti nel punteggio e instradarsi sui binari della vittoria contro la squadra russa. Sul web molti utenti dei social hanno contestato sia l'assegnazione in sé e per sé del penalty, ritenendo il fallo su Chiesa un tuffo del giocatore juventino. E poi le critiche e le frecciate si sono concentrate sulla ripetizione del tiro dal dischetto di Dybala decisa dall'arbitro spagnolo Hernandez: a norma di regolamento ineccepibile, ma molti hanno tirato fuori il rigore di Veretout della Roma, parato da Szczesny, e non fatto ripetere da Orsato...

Qui di seguito una rassegna di tweet sul tema: