Il derby di San Siro è stato sbloccato da un calcio di rigore segnato da Hakan Calhanoglu, e che si è procurato lui stesso subendo fallo da Kessie. Anche se le immagini restituiscono più di qualche dubbio, con l'aggancio tra il turco e l'ivoriano che non appare di così facile interpretazione. E su Twitter si sono scatenati i tifosi rossoneri, ma anche quelli della Juventus, che fanno prontamente notare come un rigore del genere, se fischiato in favore delle loro squadre, susciterebbe un vespaio di polemiche che forse in favore dei nerazzurri - a loro dire - non scatena le stesse polemiche.

Qui di seguito una carrellata di tweet: