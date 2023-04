Dalla bruttissima serata di San Siro, nessuno, o quasi, ne è uscito bene in casa Juve.Aveva riposato in campionato proprio per essere al meglio contro l'Inter. Una bugia, si, perché il brasiliano è ben lontano dalle sue condizioni migliori. Contro lo Sporting Lisbona era uscito in anticipo non perché infortunato ma per affaticamento, dovuto all'ampio minutaggio a cui è stato sottoposto per l'intera stagione. Troppo probabilmente per chi è al primo anno in una big e non è abituato a giocare ogni tre giorni, fisicamente e mentalmente.Tutto ciò si è visto mercoledì, disattento sul gol di Dimarco che poi ha deciso la qualificazione e in difficoltà sui centravanti nerazzurri, in particolare su Dzeko, che lo ha bruciato come se fosse lui l'ultratrentenneche aveva giocato solo una volta da titolare negli ultimi 5 mesi e spostandolo fuori dalla posizione che predilige, quando all'ultimo secondo ha concesso il rigore che di fatto ha cambiato l'intera qualificazione. Dopo tra l'altro una partita che era stata perfetta, come nelle precedenti due di campionato contro l'Inter. Ma si sa, basta un episodio per cambiare tutto. Gleison ora deve dimostrare di essere più forte anche degli "incidenti". Dopo la serata "horror" di Napoli era stato in grado di farlo. Ci riproverà, un finale di stagione positivo della Juve passa anche da lui.