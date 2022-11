La verità, in questa lungo percorso chiamato scudetto del, è che tanti episodi si stanno mettendo in fila, uno dietro l'altro. Al Napoli, ecco, sta andando tutto bene perché è tremendamente vera quella storia che la fortuna aiuti gli audaci. Spalletti lo è. L'ha trasmesso in maniera perfetta alla sua squadra, che oggi è matura per la vittoria.Se ci pensate, farlo a Napoli sarebbe un. La squadra immatura per eccellenza ha infilato 10 successi consecutivi e ora guarda tutti dall'altissimo verso il basso. Ripetiamo: meritatamente.Proprio per questo largo merito, stona ancora una volta l'episodio che gira a suo favore. Considerando il risultato maturato dal Milan a, il rigore concesso su Osimhen, di fatto un "", uno di quelli che nessuno avrebbe dovuto assegnare più, ha spostato il campionato. E affossato tutto e tutti.