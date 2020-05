5









Nervoso, nervosissimo. Con questo stato d'animo Gonzalo Higuain è rientrato in Italia. Il suo volo dall'Argentina è atterrato a Torino dove ad attenderlo c'era una macchina che l'ha portato a casa. Felpa bianca, cappellino nero e sguardo imbronciato per il Pipita, che se l'è presa con i giornalisti presenti davanti al suo palazzo ad aspettarlo. L'attaccante è rimasto fino all'ultimo con la famiglia per assistere la madre malata, ora dovrà osservare 14 giorni d'isolamento prima di poter tornare ad allenarsi alla Continassa.