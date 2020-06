Ci siamo quasi,sta per tornare. Secondo quanto riporta Sky Sport, la settimana prossima il capitano della Juventus ricomincerà ad allenarsi insieme al resto del gruppo per poi mettersi a disposizione di Maurizio Sarri. L'allenatore dovrà gestirlo alla perfezione facendogli mettere minuti nelle gambe prima di schierarlo subito dal primo minuto. Il difensore si era rotto il crociato a inizio campionato e sembrava dovesse saltare tutta la stagione, era rientrato qualche minuto prima dello stop forzato del calcio italiano e ora non vede l'ora di rientrare in campo.